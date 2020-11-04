عمر السويدي رئيس معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول لـ«الاتحاد»: «أديبك 2020» يدعم التعافي ويزيد الثقة بقطاع الطاقة

حوار: سيد الحجار

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، افتراضياً، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الحالي.

وأكد عمر صوينع السويدي، رئيس «أديبك»، في حوار مع «الاتحاد»، أهمية تنظيم دورة العام الحالي «افتراضياً»، في دعم تسريع تعافي قطاع الطاقة، وضمان استدامة الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع خلال جائحة «كوفيد - 19».

وقال السويدي: إن استضافة «أديبك 2020» تسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات، وشركة أدنوك في صياغة مستقبل قطاع الطاقة خلال المرحلة الأهم في تاريخه، وتوجيه رسالة إيجابية للسوق المحلي، ورفع مستويات الثقة الاقتصادية في أسواق النفط والغاز.

وأكد عمر السويدي، رئيس «أديبك»، أن شركة أدنوك حريصة على مواصلة استكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات الجديدة، وإيجاد فرص أعمال لشريحة كبيرة من المستثمرين، موضحاً أن العام الجاري شهد إبرام «أدنوك» عدداً من الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الجديدة، ما يدعم أعمال الشركة واستراتيجيتها للنمو الذكي والمستدام، ويعزز من فرص استقطاب المزيد من المستثمرين العالميين للدولة، وهو ما يضيف المزيد من الزخم للمشاركة في «أديبك».

وأشار إلى وجود أكثر من 10 آلاف مشارك مسجل في مؤتمرات «أديبك» الاستراتيجية والتقنية، 38% منهم من الإمارات، و32% من دول مجلس التعاون الخليجي، و30% من مختلف أنحاء العالم.

عمر السويدي

وذكر أن الحدث يشهد مشاركة نحو 800 متحدث في البرنامج التقني، و70 متحدثاً في برنامج المؤتمر الاستراتيجي منهم وزراء طاقة ورؤساء شركات طاقة، و5142 مشاركاً في البرنامج التقني، و1842 مشاركاً في برنامج المؤتمر الاستراتيجي، وأكثر من 3000 زائر مسجل بالمعرض الافتراضي، و15 جهة راعية، و120 جهة عارضة. وأوضح أن المؤتمر يشهد مشاركة نحو 70 رئيساً تنفيذياً من شركات النفط والغاز الرائدة في العالم، منهم الرئيس التنفيذي لشركة توتال، بريتيش بتروليوم، إيني، وانبكس كوربوريشن وأوكسيدنتال، وغيرهم.

ولفت إلى مشاركة العديد من الشركات الإقليمية الكبرى مثل أرامكو، والنفط الكويتية، فضلاً عن الشركاء العالميين.

تنظيم افتراضي

وقال السويدي: رغم رؤية البعض لدورة العام الحالي باعتبارها تشكل تحدياً كبيراً كونها يتم تنظيمها افتراضياً، إلا أننا نرى العديد من المزايا لهذه الدورة الاستثنائية، حيث يمكن مشاركة بعض الجهات التي كانت تجد صعوبة أحياناً في المشاركة، بسبب تعارض أوقاتها مع بعض الفعاليات أو المؤتمرات أو الاجتماعات الأخرى.

وأضاف: شكل تنظيم «أديبك» افتراضياً فرصة مهمة للعديد من المشاركين والجهات التي واجهت صعوبات في حضور المعرض والمؤتمر في الماضي، الأمر الذي انعكس إيجابياً في حجم المشاركات والزوار. وأضاف: بالتأكيد نفضل المشاركة الفعلية بالمعرض وليس الافتراضية، ولكننا حرصنا على تنظيم المعرض رغم التحديات الراهنة، لاسيما أن «أديبك» بات يعد الحدث الأول في قطاع النفط والغاز العالمي، وهو ما يظهر في حجم المشاركة الكبيرة بالحدث، ويظهر حالياً في الإقبال الكبير على المشاركة في المؤتمر والمعرض الافتراضي، مقارنة بالمؤتمرات الافتراضية التي تم تنظيمها خلال دورة العام الحالي.

وأوضح أن دورة العام الحالي من المعرض توفر فرصاً متميزة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة افتراضياً، فضلاً عن المهتمين بالصناعة، والذين لم تكن لديهم فرص قوية للمشاركة الفعلية في الدورات السابقة.

جلسات مهمة

وقال السويدي: إن هنالك مجموعة كبيرة من الجلسات المهمة التي تسلط الضوء على الإجراءات والحلول التي تضمن استدامة الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع وكيفية استجابة القطاع للطلب المنخفض في ظل جائحة «كوفيد - 19» وأهمية الاستدامة والمرونة للتعامل مع تغيرات مشهد الطاقة العالمي، والعمل في ظل المشهد الجيوسياسي المتغير.

كما يسلط المؤتمر الضوء على خطط أدنوك المتعلقة بتجارة وتداول المنتجات ونقاشات مختلفة حول خفض الانبعاثات الكربونية، ودور الغاز الطبيعي المسال في تحول مشهد الطاقة العالمي، وكيفية استجابة قطاع التكرير والبتروكيماويات في ظل الطلب المنخفض الناتج عن تداعيات فيروس «كوفيد - 19».

تسريع التعافي

وحول مناقشة التدابير الجماعية التي يعتمدها قطاع الطاقة لتسريع عملية التعافي لفترة ما بعد «كوفيد - 19»، أوضح السويدي أن مؤتمر أديبك 2020 يوفر منصة محورية تجمع بين قادة الفكر والخبراء المختصين في قطاع الطاقة من حول العالم، لتبادل الآراء والأفكار والتعرّف على المستجدات والتوجهات الرئيسية في قطاع الطاقة في ظل جائحة «كوفيد - 19»، وتبادل خبرات القطاع وطرح وتوفير الحلول والاستراتيجيات الرامية لتحقيق النجاح واستدامة الأعمال، من خلال استعراض ودراسة التداعيات التي فرضتها الجائحة وانعكاساتها طويلة المدى على الاقتصاد العالمي واستقرار العرض والطلب في أسواق الطاقة، ودراسة التحولات التي غيّرت من ملامح ومسار مشهد الطاقة العالمي.

وأضاف أنه يتم مناقشة هذا الجانب من جانبين، هما العرض والطلب، والاقتصاد العالمي، حيث إن الإنتاج يرتبط بتعافي الاقتصاد العالمي من ناحية العمليات التشغيلية، فضلاً عن تبادل الخبرات، وكيفية التعامل مع هذه التحديات، مشيراً إلى أهمية التعاون بين شركات الإنتاج وشركات الخدمات لضمان استمرارية الأعمال.

وقال السويدي إنه في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بسياسات خفض الانبعاثات الكربونية، وتوجه المستثمرين والمؤسسات المجتمعية والحكومات نحو هذا الاتجاه، أصبح من الضروري إحداث نقلة نوعية في قطاع الموارد الهيدروكربونية. وأضاف: لذلك، يشكل مؤتمر أديبك 2020 في نسخته الافتراضية هذا العام ملتقى محورياً للحوار البناء وطرح الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة لصياغة مستقبل قطاع الطاقة في هذه المرحلة الحرجة.

معرض افتراضي

أوضح عمر صوينع السويدي أنه تم تصميم المنصة الافتراضية لمعرض ومؤتمر أديبك الافتراضي لتدعم الحوارات والنقاشات بين كافة المشاركين، حيث بإمكان المشاركين حضور المؤتمرات والجلسات المباشرة أو مشاهدتها عند الطلب.

وتمكن المنصة الافتراضية المشاركين من التجول في المعرض الافتراضي والاطلاع على أجنحة الدول، وتنظيم وحجز الاجتماعات والمشاركة في جلسات التعارف الافتراضية. وأشار لوجود 120 شركة عارضة على منصة أديبك الافتراضية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 41 شركة محلية من دولة الإمارات، موضحاً أن «أديبك» سيكون فرصة جيدة للإعلان عن الصفقات والشراكات بين الشركات.

5 محاور استراتيجية

قال عمر صوينع السويدي: إن برنامج المؤتمر الاستراتيجي يغطي 5 محاور رئيسة، تشمل «مستقبل العرض والطلب في قطاع الطاقة: قراءات وتصورات جديدة حول المسارات المستقبلية لأسواق الطاقة»، موضحاً أنه في ظل مشاركة هذا العدد من شركات النفط والخدمات والتجارة، ستكون هناك مناقشات فعالة حول مستقبل القطاع سواء على المستوى القريب أو البعيد.

وتابع أن المحور الثاني يتضمن «تعزيز مرونة واستدامة الأعمال باعتماد أحدث التكنولوجيا وتحفيز الابتكار وبناء الشراكات»، وهو ما يتضمن مناقشة التكنولوجيا للتأقلم مع الجائحة، فضلاً عن محور «المشهد الجيوسياسي لمستقبل الطاقة»، لاسيما في ظل المتغيرات الراهنة، وتبعات أحداث مثل الانتخابات الأميركية على القطاع. كما يتضمن البرنامج محور «الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في قطاع النفط والغاز وخاصة بعد كوفيد - 19»، وأيضاً «تهيئة كوادر المستقبل والتكيّف مع المتغيرات العالمية في الصناعة لتحقيق النجاح».

وأوضح السويدي أنه في ظل التحديات الراهنة، فإن هناك رغبة من القائمين على صناعة الطاقة للتواصل والمناقشة، موضحاً أن «أديبك» يركز على جانبين، أحدهما فني خاص بالمهندسين والمختصين معني بالاستكشاف والإنتاج وغيرها من الأمور، وآخر استراتيجي.

4 فئات جديدة بـ «جوائز أديبك»

أكد عمر صوينع السويدي أهمية نسخة هذا العام من جوائز أديبك المرموقة التي تحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاقها، لاسيما مع زيادة عدد الجوائز من 6 إلى 10 جوائز، لتشمل أربع فئات جديدة تضم جائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة في القطاع، وجائزة أفضل شركة ناشئة في القطاع، وجائزة أفضل شركة في مجال التميز التشغيلي، وجائزة أفضل مزود لحلول التغير المناخي في العام. وأوضح أن جوائز أديبك تمثل فرصة مثالية للتعرف على المبتكرين صناع التغيير والمشاريع ذات الطابع المستقبلي والابتكاري، والتي تسهم في إحداث تحولات جذرية في القطاع.

وأضاف: يأتي تطوير الفعالية وطرح الفئات الجديدة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز شمولية الجوائز في ظلّ سعينا المشترك لتجاوز هذه المرحلة الفارقة، ونسعى دائماً للارتقاء بأداء البرنامج من خلال تعزيز عملية انتقاء أسماء الفائزين وتحسين معايير قبول المشاركين، إذ تخضع خطوات الترشيح إلى عملية تقييم دقيقة، تشمل إعداد القوائم المختصرة للمشاركين من قبل لجنة فنية من 46 عضواً ولجنة اختيار من 20 شخصاً، فضلاً عن انتقاء الفائزين النهائيين تضم وزراء ورؤساء تنفيذيين من شركات عالمية من قبل لجنة تحكيم تضم 8 قادة في قطاع الطاقة العالمي من 6 دول.

وقال السويدي: نتطلع بحماس للإعلان عن الفائزين بجوائز أديبك يوم الاثنين المقبل، لاسيما في ظل زيادة أهمية هذه الجوائز بالنسبة للشركات والأشخاص بالقطاع، وهو ما يظهر في المنافسة القوية على الجوائز.