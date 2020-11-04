«المركزي» و«أبوظبي العالمي» يعلنان الفائزين في تحدي الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي عن الفائزين في تحدي الابتكار، التابع لمهرجان «فينتك أبوظبي» في نسخته الرابعة.

وتم اختيار سبع شركات من بين 189 طلباً مقدماً للمشاركة في التحدي، هي: «يوكودو» (الإمارات العربية المتحدة)، و«ماركيت آي كيو» (كندا)، و«تايغير» (سنغافورة)، و«مود فاينانس» (إيطاليا)، و«فيوتشر فلو» (المملكة المتحدة)، و«إيلوسيدايت» (ألمانيا)، و«فينفيرتي» (المملكة المتحدة). وتعرض حلول هذه الشركات أفكاراً مبتكرة لمعالجة نقاط الضعف في قطاع الخدمات المالية، كما تُركّز على مبادرات تعزز التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رقمنة الخدمات المالية وحلول التكنولوجيا التنظيمية.

وتم تعيين الشركات الناشئة الفائزة للعمل مع واحدة من خمس جهات تتضمّن بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أنجلو - الخليجي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

وستعرض الشركات الناشئة حلولها الفائزة خلال اليوم التجريبي لتحدي الابتكار في مهرجان «فينتك أبوظبي» في 25 نوفمبر الجاري. وستكون الشركات الناشئة الفائزة، والشركات الكبرى المشاركة، مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على تمويل منح، لمواصلة تطوير واختبار حلولهم في مختبر سوق أبوظبي الرقمي، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق.