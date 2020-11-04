«طيران الإمارات» تعرض إجازة غير مدفوعة على بعض الطيارين

دبي (الاتحاد)

أكد متحدث باسم «طيران الإمارات» أن الناقلة تواصل بذل جهودها للمحافظة على مواردها البشرية الماهرة استعداداً لعودة العمليات إلى طبيعتها بعد انجلاء جائحة «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته فإن الظروف الراهنة تستدعي النظر في عمليات الشركة والتكاليف.

وأضاف المتحدث أن جميع أقسام مجموعة الإمارات تقوم بتوفير العديد من العروض للعاملين، والتي من بينها الإجازة غير مدفوعة الأجر، مشيراً إلى قيام المجموعة بالعرض على بعض الطيارين إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 12 شهراً، مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعودة إلى الخدمة اعتماداً على مدى سرعة انتعاش الطلب والمتطلبات التشغيلية، مؤكداً أن الشركة سوف تواصل خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، توفير السكن والتغطية الطبية وبدلات أخرى.