وفقاً لاستطلاع «زووم» آراء إماراتيين: 69% يواصلون استخدام التطبيقات المرئية في العمل بعد «كورونا»

يوسف العربي (أبوظبي)

يعتزم 69% من الإماراتيين مواصلة استخدام تطبيقات الاتصال المرئي خلال الفترة التي تلي التعافي من «كورونا»، بحسب دراسة استطلاعية أجرتها «زووم فيديو كوميونيكيشن»، والتي كشفت أن 31% من الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أنه بإمكانهم العمل، انطلاقاً من المنزل بدوام كامل، بينما توقع 38% العمل من المنزل ومن مكاتبهم.

وأكد سامر طيان، المدير العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «زووم»، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي أمس، أن الشركة تحرص على مواصلة العمل في دولة الإمارات بشكل قانوني لتلبية الطلب المتنامي على استخدام منصتها من قبل مختلف القطاعات وفي مقدمتها التعليم، والشركات بمختلف قطاعات الأعمال.

التعليم عن بعد

وقال طيان: إن منصة «زووم» للتواصل ستستمر في منح المدارس في الإمارات استثناء يعد الوحيد من نوعه بالمنطقة، بحيث يمكن للمؤسسات التعليمية استخدام النسخة المجانية من البرنامج من دون حد أقصى للوقت، بدلاً من 40 دقيقة لباقي المستخدمين.

ولفت إلى أن السوق المحلية تكتسب أهمية بالغة بالنسبة لشركة «زووم» مع تسارع عملية التحول الرقمي وتبني الشركات لحلول العمل عن بعد، والذي يشكل جزءاً أصيلاً ضمن منظومة العمل الحالية والمستقبلية وفق آراء المستخدمين.

ورأى أن حلول «زووم» قادرة على المساهمة في تسريع مسيرة التنمية الرقمية، لتغطي معظم القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والتعليم، والحكومة الإلكترونية، والبنى التحتية للمدن الذكية.

وأضاف أن المنصة اتخذت إجراءات رئيسة لتعزيز مستويات أمن المعلومات بالنسبة للمستخدمين أولها تطبيق عملية التشفير، وتأكيد هوية المستخدم، وما يعرف بغرفة الانتظار قبل السماح لشخص ما للانضمام للاجتماع، لافتاً إلى قيام الشركة بالتوعية المستمرة وتعريف المستخدمين بالطرق المثالية لاستخدام هذه التطبيقات.

أنماط الاستخدام

وقال طيان: إن أزمة «كوفيد-19» تسببت بتحولات سريعة وجذرية في أساليب العمل، فضلاً عن تغييرها للعادات والسلوكيات، كما أسهمت بفتح الباب واسعاً أمام فرص العمل ضمن البيئات الجديدة.

وتوزعت شريحة الإماراتيين الذين شملتهم الدراسة ما بين 68% من الرجال، مقابل 32% من النساء الذين تم استطلاع آرائهم حول استمرارية استعمالهم لتطبيقات الاتصالات المرئية، وروتينهم في العمل، وتفضيلاتهم بين تطبيقات الاتصالات المرئية.

وبالنسبة للفترة التي تلي التعافي من جائحة «كوفيد-19»، أفاد 83% من الإماراتيين الذين شملتهم الدراسة أنها «مهمة» بالنسبة لهم، وهو ما يشير إلى أن استخدام تطبيقات الاتصالات المرئية سيتواصل لما بعد التعافي من جائحة «كوفيد-19»، بعد تغير نمط وأسلوب معيشة الناس، إلى جانب آلية عملهم على مدى المستقبل المنظور.