«سياحة أم القيوين» توقع عقود مشاريع إلكترونية تطويرية

أم القيوين (وام)

شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، توقيع عقود مشاريع إلكترونية جديدة للدائرة، منها إنشاء نظام إدارة وربط معلومات الفنادق في الإمارة، وإنشاء موقع إلكتروني للدائرة بشقيه الرسمي والترويجي.

وأكد المعلا حرص الدائرة على وضع خطة استراتيجية لجذب الاستثمار السياحي، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وإنشاء نظام لربط المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة، وإنشاء موقع رسمي جديد لها يضمن جمع المعلومات والبيانات الإحصائية.

وقال هيثم سلطان آل علي، من دائرة السياحة والآثار، إن إنشاء نظام إدارة وربط معلومات الفنادق في الإمارة هو عبارة عن مشروع للربط الإلكتروني مع أنظمة المنشآت الفندقية للحصول على جميع البيانات والمؤشرات والإحصاءات السياحية عن القطاع الفندقي بشكل مباشر ودقيق، من خلال نظام مركزي تلقائي لتداول البيانات الإحصائية يومياً لتحسين جودة ودقة البيانات والتقارير الإحصائية، ومعرفة الإشغال الفندقي المتوقع للفترات المقبلة، ما يسهم في تطوير القطاع السياحي في الإمارة.