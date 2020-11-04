اجتماع مشترك بعجمان يبحث فرص النمو

عجمان (وام)

حضر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، الاجتماع المشترك الذي عقدته الجهات الاقتصادية والسياحية الاتحادية والمحلية، أمس، في فندق فيرمونت عجمان، وتمت خلاله مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والسياحية المشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية وفي إمارة عجمان بصفة خاصة.

حضر الاجتماع المشترك من جانب الحكومة الاتحادية كل معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن جانب حكومة عجمان صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية، وعبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد أن مثل هذه الاجتماعات تصب في صالح الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات التي تولي أهمية بالغة للمسيرة الاقتصادية والسياحية والعمل على تطويرها وتنميتها في جميع القطاعات، وضرورة الاستفادة من المبادرات والأفكار المتبادلة بين الجهات المعنية والتي تطرح في مثل تلك الاجتماعات من قبل مسؤولي الحكومة الاتحادية والمحلية والتي من شأنها وضع خطط وبرامج تنموية للارتقاء بالأداء وتنفيذ مشاريع تطويرية تخدم البنية التحتية خاصة بعد التحديات التي صاحبت جائحة «كوفيد- 19».

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد ضررة الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية بالاقتصاد والسياحة والاطلاع على خططها وبرامجها والعمل على وضع استراتيجية مشتركة وطرح مبادرات لتحفيز المواطنين والمستثمرين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم بعد الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا والسعي لترتيب الأولويات تعزيزاً للاقتصاد الوطني ودعمه نحن آفاق أرحب.

وقدم كل من صالح الجزيري وعبدالله الحمراني نبذة مختصرة عن الوضع الاقتصادي والقطاع السياحي في إمارة عجمان وتطورهما رغم كورونا، وأكدا أن حكومة عجمان تسعى جاهدة لتطوير استراتيجيتها ووضع برامج تنموية لمشاريعها من خلال تقديم حوافز وتسهيلات ذات جدوى للمستثمرين.

واستعرض المجتمعون عدداً من القضايا الاقتصادية والسياحية ومجموعة من الحزم المرنة والخطة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية وتحديات المرحلة السابقة ومتطلبات المرحلة المقبلة.