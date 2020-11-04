الطاير: تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس مع معالي أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين فيما يتعلق بالشؤون المالية والتجارة والاستثمار، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين.

وحضر الاجتماع عن جانب الوزارة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أما عن الجانب الروسي فقد حضر أليكسي مويسيف نائب وزير المالية الروسي، وتيمور ماكسيموف نائب وزير المالية للعلاقات الدولية والأسواق الخارجية.

وخلال الاجتماع، أشاد معالي عبيد حميد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي، مؤكداً على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين الصديقين لتعزيز أطر التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وروسيا، من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين».