«ميرال» توقع اتفاقية مع «هيلتون العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «ميرال» اتفاقية مع «هيلتون العالمية»، لإطلاق اثنتين من علاماتها التجارية في قطاع الضيافة في جزيرة ياس.

وتستثمر «ميرال» 627 مليون درهم في تطوير مرفقي الضيافة.

وسيتم تعيين «هيلتون» لإدارة فندق «وارنر براذرز أبوظبي»، تحت مظلة علامتها التجارية «كوريو كوليكشن باي هيلتون»، وهو أول فندق على مستوى العالم يحمل اسم وعلامة «وارنر براذرز» التجارية العالمية الشهيرة.

كما وسيتم إدارة الشقق الفندقية تحت علامة «دبل تري باي هيلتون»، وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، ويوكيم جان سليفر، رئيس هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ستطلق «هليتون» العلامتين التجاريتين «كوريو كوليكشن» و«دبل تري» لأول مرة في أبوظبي، بما يوسع خيارات الضيافة التي توفرها جزيرة ياس لزوارها، خلال استمتاعهم بتجربة مرافقها الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة.

إضافة نوعية

كما تعكس هذه الاتفاقية التزام «ميرال» بتقديم مرافق ضيافة مميزة، كإضافة نوعية لجزيرة ياس، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للاستجمام والترفيه والأعمال.

وقال بي آر كيران، الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في «ميرال»: «تعد «هيلتون» شريكاً عالمي المستوى، ويشرفنا الدخول معهم في شراكة لتقديم العلامتين التجاريتين «كوريو كوليكشن» و«دبل تري» لأول مرة إلى أبوظبي، حيث تدعم هذه الشراكة استراتيجيتنا التي نسعى من خلالها لتقديم المزيد من التجارب، التي لا تنسى وخيارات الضيافة المتنوعة لزوارنا.

ونحن على ثقة بأن زوار جزيرة ياس سيرحبون بمجموعة خيارات الضيافة المتنوعة والمرنة الجديدة، فيما يستمتعون بتجاربنا المتميزة ووجهاتنا الاستثنائية على جزيرة ياس.

وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة بين الطرفين لتعزز التعاون القائم بين كل من «ميرال» و«هيلتون العالمية» منذ عام 2017، ووفق استراتيجية «ميرال» للتعاون مع شركاء عالميين في إطار رؤيتها لجزيرة ياس.

خيارات جديدة

وكانت «ميرال» قد أبرمت اتفاقية في عام 2017 مع «هيلتون» لتشغيل وإدارة فندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»، والذي يتم العمل على إنشائه حالياً، ضمن مشروع «ياس باي» في الجهة الجنوبية من جزيرة ياس.

من جهته، قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيلتون: «نفخر بشراكتنا مع «ميرال» لتقديم هذه الخيارات الفندقية الجديدة في جزيرة ياس، حيث نقدم لأول مرة تلك العلامات التجارية لأبوظبي.

وسيكون فندق «وارنر براذرز أبوظبي» جزءاً من مجموعة «كوريو كوليكشن» التابعة لهيلتون، وسيقدم مثالاً رائعاً على النوعية الاستثنائية لتجارب الضيافة الفريدة التي نسعى إلى تقديمها من خلال «كوريو كوليكشن»، بينما تأتي الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز - جزيرة ياس».

وفي ذات السياق، وصلت الأعمال الإنشائية لمشروع الشقق الفندقية «دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز - جزيرة ياس» إلى 75 بالمئة، ومن المنتظر افتتاحه في عام 2021.