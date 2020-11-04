77 ألف معاملة جمركية في الحمرية ومرفأ ديرة وميناء راشد

دبي (وام)

أعلنت جمارك دبي أن عدد المعاملات الجمركية المنجزة في المراكز الجمركية في ميناء الحمرية ومرفأ ديرة وميناء راشد، منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت 77.2 ألف معاملة، لافتة إلى أنها توزعت إلى 37.8 ألف معاملة في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة، و23.8 ألف معاملة في مركز جمارك ميناء الحمرية، و15.6 ألف معاملة في مركز جمارك ميناء راشد.

جاء ذلك أثناء جولة ميدانية لأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، في المراكز الجمركية الثلاثة في ميناء الحمرية ومرفأ ديرة وميناء راشد، التابعة لإدارة المراكز الجمركية البحرية.

وأكد مصبح ضرورة إنجاز المهام الجمركية بسرعة وكفاءة عالية، لتمكين المتعاملين من إنهاء التخليص الجمركي لشحناتهم وبضائعهم التجارية من دون تأخير وبأقل مستويات التكلفة، بمواكبة حزم التحفيز الاقتصادي لتحويل تحديات المرحلة الراهنة إلى فرص وإنجازات، من خلال دعم التجار والمستثمرين للاستمرار في أعمالهم.