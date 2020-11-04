8.1 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

دبي (الاتحاد)

قادت الأسهم القيادية مؤشرات الأداء في سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع مع تحول السيولة من سوق دبي، إلى سوق العاصمة لتربح القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 6.75 مليار درهم، وتصل مكاسب القيمة السوقية للأسهم المتداولة في أسواق أبوظبي ودبي إلى 8.13 مليار درهم.

وعاود مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع، أمس، ولكن مازال نقص السيولة وانخفاض معدلات التداول بشكل قياسي من أهم الأسباب التي تحد من قدرة الأسهم على الارتفاع، حيث تدنت قيمة التداولات الإجمالية في دبي، أمس، إلى 80.9 مليون درهم فقط، ولتبلغ قيمة التداولات الإجمالية في السوقين 488.1 مليون درهم بعد تداول 158.73 مليون سهم خلال 4683 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء عند مستوى 4689.79 نقطة رابحاً 40.36 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.64% ليربح 13.8 نقطة ويغلق عند 2153.48 نقطة. وربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 6.75 مليار درهم، لتصل إلى مستوى 704.64 مليار درهم، وصاحب ذلك زيادة القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.37 مليار درهم إلى 307.646 مليار درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 407.19 مليون درهم بعد تداول 89 مليون سهم، خلال تنفيذ 3047 صفقة.

وشهد السوق تنفيذ 6 صفقات كبيرة على أسهم الوطنية للتكافل تم خلالها تداول 3.28 مليون سهم بسعر 0.88 درهم وبقيمة إجمالية 2.88 مليون درهم.

وانخفضت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي بشكل لافت بالمقارنة باليوم السابق، حيث بلغت 80.9 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 69.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1636 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتداد المؤشر العام للسوق صعوداً تفاعلاً مع ارتفاع أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 8 شركات.

وتصدر سهم «بنك دبي الإسلامي» قائمة أعلى قيمة تداولات في دبي بنحو 25.6 مليون درهم.