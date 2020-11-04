ميناء راشد يفوز بجائزة «الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط»

دبي (الاتحاد)- للعام الثالث عشر على التوالي، فاز ميناء راشد، التابع لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بجائزة «الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط» ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2020.

وتحتل هذه الجائزة مكانة مرموقة في أوساط الصناعة البحرية، حيث يتنافَس عليها عدد من موانئ الرحلات البحرية الكبرى من جميع أنحاء العالم.

واكتسب ميناء راشد شهرة واسعة كوجهة مفضلة لخطوط الرحلات البحرية حول العالم. فمنذ إنشائه في عام 1972، كجزء من رؤية مؤسس دبي المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، أصبح أول ميناء حاويات حديث في المنطقة، مشكلاً ركيزة للنمو التجاري والازدهار للإمارة، ومحققاً نقلة نوعية في اقتصاد دبي، وعزز مكانتها التجارية، لتتحول من مدينة صغيرة تعتمد على تجارة المراكب الشراعية، إلى مركز إقليمي يحتل الصدارة في القطاع البحري الإقليمي والتجارة والشحن.