109 ملايين درهم إيرادات دبي باركس في تسعة أشهر

دبي (الاتحاد)- أعلنت اليوم شركة دي إكس بي انترتينمينتس المدرجة في سوق دبي المالي عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث حققت إيرادات بلغت 109 ملايين درهم، و602 ألف زيارة، ومعدل إشغال بلغ 37% في فندق لابيتا.

وأظهرت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات البالغة 114 مليون درهم تحسناً بنسبة 25% للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت تكاليف التشغيل إلى 205 ملايين درهم، مقارنة مع 449 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، وبتحسن بنسبة 54%.

وقال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي انترتينمينتس: «انعكست الاستجابة السريعة للجائحة بوضوح في انخفاض بنسبة 25%في الخسائر المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، على الرغم من بيئة السوق الصعبة».

وأضاف «عملنا على إعادة افتتاح الوجهة بشكل تدريجي في أواخر سبتمبر 2020، تماشياً مع التوجهيات الحكومية وشركائنا المشغلين الذين ساعدونا في تطبيق أعلى معايير السلامة على صعيد المتنزهات الترفيهية العالمية».

وتابع: «ركزنا خلال إغلاق عملياتنا في الفترة من مارس إلى سبتمبر 2020، على خطة التحسين والتي تتضمن إضافة 10 ألعاب جديدة ستجعل من متنزه موشنجيت دبي أكبر متنزه ترفيهي في المنطقة من حيث عدد الأفعوانيات».

وأضاف «تماشياً مع استراتيجيتنا الفندقية المعلنة لتوفير 1.300 غرفة فندقية في الوجهة، نستعد لافتتاح أول فندق ليجولاند دبي في المنطقة قريباً خلال شهر ديسمبر المقبل. وبذلك ستكتمل وجهة ليجولاند حيث سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالفندق والإقامة واللعب في المتنزه الترفيهي ليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند».