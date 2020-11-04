(ايدج) ترفع علم الإمارات عالياً فوق مقرها الرئيسي الجديد

قامت (ايدج)، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، اليوم، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً فوق مقرها الرئيسي الجديد، للمرة الأولى منذ إنشائها.



وتلبية لتوجيهات الحكومة الرشيدة، قام فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في (ايدج) برفع علم دولة الإمارات، خلال فعالية خاصة أقيمت بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وبحضور نخبة من قيادات (ايدج) ضمت راشد الغافري، رئيس المشاريع الاستراتيجية؛ وأحمد الشريف، رئيس المشاريع الاستراتيجية؛ والمستشار الدكتور أحمد النايلي؛ وخالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام؛ وحمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة؛ وسلمى المنصوري، نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصال، إلى جانب غيرهم من الحضور.



وبهذه المناسبة، قال فيصل البناي في كلمته خلال الحفل: "يُجسّد يوم العلم تعبيراً وطنياً خالصاً عن وحدتنا تحت راية الاتحاد، ويمثل رمزاً لإنجازاتنا ونجاح شعبنا. وفي هذا اليوم، نُجدد ولاءنا للوطن، ولقيادتنا الحكيمة التي دفعتنا نحو الوصول إلى آفاق جديدة تضمن بقاء علم الإمارات عالياً خفاقاً في سمائنا".







نبذة عن ايدج

(ايدج) هي تجمّع للتكنولوجيا المتقدمة يُطوّر حلولاً رائدة لمواجهة التحديات القائمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، وتُقدّم تكنولوجيا وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز السرعة والكفاءة. توحّد (ايدج) بين أكثر من 25 مؤسسة رائدة، وتضم ما يربو على 12 ألف موظف بارع، لتقدم خبرتها ضمن خمسة قطاعات أساسية تشمل: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام. وتسعى (ايدج) اليوم لبناء تصوّر عصري جديد للقدرات يقوم على الابتكار المتكامل والريادة التكنولوجية، مع التركيز على البحث والتطوير كمحور أساسي للأعمال. المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني www.edgegroup.ae