برئاسة منصور بن زايد.. اللجنة التنفيذية لـ «مبادلة» تناقش الأداء المالي والتشغيلي

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، أمس في أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، التي استعرضت البيانات المالية للنصف الأول من عام 2020، وأداء الشركة المالي والتشغيلي.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على آخر المستجدات في تطبيق استراتيجيتها، وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واعتمدت عدداً من القرارات الاستراتيجية والمالية.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمود إبراهيم المحمود.