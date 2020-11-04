315 مليار درهم سيولة نقدية مؤهلة لدى بنوك أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت السيولة النقدية المؤهلة (النقد وما يعادله) المتوافرة لدى بنوك أبوظبي الثلاثة المدرجة بالبورصة أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 76.7% لتصل أعلى مستوياتها التاريخية عند 315 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 178.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019، نتيجة إجراءات وبرامج الدعم التي أقرها مصرف الإمارات المركزي منذ شهر أبريل 2020، لدعم السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي في الدولة.

ويشمل «النقد وما يعادله» السيولة النقدية المؤهلة المتوافرة للبنك، إما كأرصدة مباشرة، أو لدى البنوك المركزية أو البنوك الأخرى المرخصة، التي يمكن للبنك الحصول عليها خلال فترة 3 أشهر، مخصوماً منها التزامات البنك تجاه الغير خلال الفترة نفسها، وتعتبر مؤشراً على القوة المالية للبنك، وقدرته على تقديم التمويل والتسهيلات لعملائه خلال الفترة المقبلة، بأسعار تنافسية.

واستحوذ «أبوظبي الأول» على 288.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر، فيما بلغ رصيد هذا البند لدى بنك أبوظبي التجاري 18.13 مليار درهم، ولدى مصرف أبوظبي الإسلامي 8.35 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك الثلاثة 7.2% ليبلغ رصيدها الإجمالي 946 مليار درهم، مقارنة مع 882.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019.

واستحوذ «أبوظبي الأول» على الحصة الأكبر من الودائع بقيمة 602 مليار درهم، فيما بلغ لدى «أبوظبي التجاري» 243.6 مليار درهم، و101 مليار درهم في «أبوظبي الإسلامي» وبشكل عام، ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك الثلاثة بنحو 138.5 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 10.2%، لتصل 1.492 تريليون درهم.

وحققت البنوك الثلاثة 11.24 مليار درهم أرباحاً صافيةً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.