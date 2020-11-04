«لينكدإن»: %9.5 زيادة في معدل التوظيف بالإمارات

دبي (الاتحاد)

أظهرت أحدث بيانات «لينكدإن» أن شهر أكتوبر شهد عودة معدلات التوظيف في دولة الإمارات إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مع تسجيل معدل زيادة سنوي نسبته 9.5% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

ورغم هذا التحسن، لم تعد سوق العمل حتى الآن، بحسب البيانات، إلى مرحلة النمو الثابت، خاصة مع ترقّب الأثر الاقتصادي العالمي المحتمل لموجة ثانية من الإصابات بالجائحة التي تواجه بلداناً عدة.

ومع ذلك، تشير بيانات «لينكدإن» إلى وجود مجالات للنمو على صعيد التوظيف، مع توفر أكثر من 14 مليون وظيفة على المنصة عالمياً، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية.

كما توقعت «لينكدإن» استمرار نمو الطلب على 10 وظائف شهدت نمواً ثابتاً خلال السنوات الماضية، ومنها المسوّق الرقمي ومصمم الجرافيك ومحلل البيانات.



