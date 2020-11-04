ترخيص 3400 مؤسسة فردية جديدة في الإمارات

أبوظبي (وام)

بلغ عدد المؤسسات الفردية الجديدة التي حصلت على ترخيص لممارسة عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات نحو 3400 مؤسسة خلال أكتوبر الماضي، بنمو نسبته 1.2% مقارنة مع شهر سبتمبر من العام ذاته، وفقاً للإحصاءات التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني.

وساهم النمو في هذا النوع من النشاط في زيادة إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية المرخصة في الدولة إلى 292.4 ألف مؤسسة، تشكل نحو 42.4% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، على اختلاف أشكالها القانونية مع نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، البالغ نحو 690 ألف شركة.

وأظهر السجل الاقتصادي الوطني أن إمارة أبوظبي لا تزال في المركز الأول من حيث إجمالي عدد المؤسسات الفردية المرخصة، والذي تجاوز 100 ألف مؤسسة مع نهاية أكتوبر من العام الجاري، فيما جاءت دبي في المركز الثاني بواقع 74 ألف مؤسسة تقريباً، والشارقة 55 ألف مؤسسة وتوزع بقية العدد على الإمارات الأخرى.