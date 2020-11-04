17.1 مليار درهم فائض الحساب المالي الحكومي

أبوظبي (وام)

بلغ فائض الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات نحو 17.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020، وذلك عبر تحقيق إيرادات بقيمة 178.09 مليار درهم مقابل نفقات بقيمة 161.014 مليار درهم، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية أمس.

وجاء الفائض المتحقق في الحساب الحكومي الموحد «يشمل الميزانية الاتحادية وميزانيات الحكومات المحلية» بدعم من بندي إيرادات الضرائب والإيرادات الأخرى التي بلغت قيمتها نحو 58.8 مليار درهم و112.67 مليار درهم على التوالي، مستحوذاً بذلك على 96.2% من إجمالي الإيرادات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2020.

وحسب إحصائيات وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي قيمة الرواتب وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي «الاتحادي والمحلي» 56.98 مليار درهم، تشكل 35.4% من إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي جانب الإنفاق الحكومي على استخدام السلع والخدمات، فقد بلغ 40.96 مليار درهم، تشكل ما نسبته 23% من إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصلت قيمة الإنفاق على المنافع الاجتماعية 29.4 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها.

وعلى مستوى المصروفات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 6.77 مليار درهم تقريباً خلال النصف الأول من عام 2020، منها 5.689 مليار درهم تم صرفها في الربع الأول من العام ذاته.