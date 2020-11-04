3.1 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي

حسام عبدالنبي (دبي)

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث ربحت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.1 مليار درهم، بدعم من عمليات شراء أدت إلى ارتفاع عدد محدود من الأسهم التي شهدت نشاطاً في التداولات، في حين عاود مؤشر سوق دبي الانخفاض تأثراً بعمليات بيع استهدفت عدداً من أسهم المضاربة التي سجلت ارتفاعات في الأيام السابقة.

وكانت محصلة التعاملات في أسواق أبوظبي ودبي، أمس، انخفاض القيمة السوقية بنحو 0.8 مليار درهم، مع تحسن قيمة التداولات الإجمالية إلى 532.59 مليون درهم بعد تداول 316.9 مليون سهم خلال 5781 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء عند مستوى 4649.42 نقطة رابحاً 11.65 نقطة، في حين انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.18 % ليفقد 25.6 نقطة ويغلق عند 2139.67 نقطة.

وربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.1 مليار درهم لتصل إلى مستوى 697.888 مليار درهم، وصاحب ذلك انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 2.3 مليار درهم إلى 306.267 مليار درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 347.85 مليون درهم بعد تداول 92.23 مليون سهم، خلال تنفيذ 2889 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 29.1 مليون سهم، تلاه «دانه غاز» بحجم تداولات 9.3 مليون سهم، ثم «ميثاق» بنحو 8.1 مليون سهم، وجاء «بنك أبوظبي التجاري» رابعاً بحجم تداولات 7.2 مليون سهم، وتلاه «أبوظبي الإسلامي» بتداول 6.9 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 77.9مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 76.3 مليون درهم، ثم سهم «العالمية القابضة» بقيمة تداول 66.4 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 42 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بنحو 30.1 مليون درهم.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، بــدعــم من تركز التداولات على عدد محدود من الأسهم التي سجلت ارتفاعات وأهمها «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.7 % إلى 11.5 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.92 % ليسجل 39.5 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2 % ليغلق عند سعر 4.39 % و«ميثاق» بنسبــة 3.79 %.

وفي المقابل حققت أسهم نشطة أخرى انخفاضات بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومنها «الدار العقارية» بنسبة 1.49 %، و«بنك دبي التجاري» بنسبة 1.22 %، وأغلق سهم «دانة غاز» عند سعر 0.66 درهم، دون تغير عن اليوم السابق، بعد أن سجل ارتفاعاً في بداية التداولات، تفاعلاً مع إعلان الشركة عن سداد كامل الصكوك المستحقة بقيمة 309 ملايين دولار.

وتحسنت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي، بالمقارنة باليوم السابق، حيث بلغت 184.73مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 224.67 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2892 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي انخفاض المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع هبوط أسهم 20 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 6 شركات.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 45.18 مليون درهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بقيمة 34.3 مليون درهم. ثم «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 25.19 مليون درهم.

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