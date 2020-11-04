«المالية» تنظم ورشتي عمل حول تقارير الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية، مؤخراً، ورشتي عمل توعويتين عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت عنوان «إطار تطبيق التشريعات المتعلقة بتنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات» وذلك على مدى يومي 2 و3 نوفمبر الحالي، وبهدف التعريف بالنقاط الأساسية الخاصة بتطبيق قرار رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وتوضيح التزامات القطاع الخاص في هذا المجال، وتقديم الإرشاد حول وظائف بوابة التقرير الخاص بكل دولة على حدة.

وافتتح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية كلتا الورشتين، اللتين شارك بهما ما يزيد على 230 مشاركاً من القطاع الخاص من الشركات متعددة الجنسيات، فضلاً عن عدد من موظفي إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية.

وشدد يونس حاجي الخوري على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها أحد الموقعين على الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون الضريبي الدولي، تلتزم بتنفيذ الحد الأدنى من المعايير وفقاً لمشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.