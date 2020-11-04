حملة لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية الخليجية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة توعية خليجية مشتركة بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية وتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ورفع الوعي بطرق الاحتيال والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم العمليات الاستثمارية في السوق المالية، مما يعمل على زيادة معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لأواصر التعاون بين دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بالجوانب ذات الأهمية الاقتصادية، حيث تشكل الأسواق المالية الخليجية عنصراً جاذباً للاستثمارات الوطنية والدولية.

وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بهذه الحملة التوعوية والتي تأتي كثمرة تعاون بين دول الخليج العربي.