«جلف كابيتال» تنضم لشبكة المستثمرين العالميين

دبي (الاتحاد)

أعلنت «جلف كابيتال»، أمس، أنها قد انضمت رسمياً إلى شبكة المستثمرين العالميين التابعة للأمم المتحدة، من أجل التعاون سوياً لتطبيق مبادئ وأسس الاستدامة في النظام المالي العالمي.

وقالت الشركة في بيان: «قامت الشركة بتأكيد التزامها رسمياً بالاستثمار المسؤول، عندما وقعت على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول».

علق الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي والمدير المشارك في «جلف كابيتال»: «تضع (جلف كابيتال) الاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة في صميم قراراتها الاستثمارية وعملياتها وإجراءاتها المؤسسية. وتوقيعنا على مبادئ الاستثمار المسؤول المدعومة من الأمم المتحدة يتيح لنا رسمياً التأكيد على التزامنا بمراعاة تلك المبادئ».