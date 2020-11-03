تراجع الليرة التركية أمام الدولار

تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار اليوم الثلاثاء، رغم الإجراءات المشددة التي يتخذها البنك المركزي التركي لحماية العملة.

وتم تداول الليرة عند 8.4974 ليرة مقابل كل دولار.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن البنك المركزي رفع اليوم سعر الفائدة في عملياته لمقايضة الليرة، بهدف دعم العملة.

ويكافح الاقتصاد التركي بالفعل وسط ضغوط شديدة جراء ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. كما تضررت التجارة والسياحة بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال مطلع الأسبوع إن بلاده تشن «حرباً اقتصادية للاستقلال» في مواجهة «مثلث الشيطان: الفائدة وأسعار الصرف والتضخم».

وأعلن معهد الإحصاء التركي (تركستات) اليوم ارتفاع معدل التضخم في تركيا في أكتوبر إلى 11.89% على أساس سنوي.

وحث أردوغان الأتراك على التحلي «ببعض الصبر»، بعدما تراجع متوسط القوة الشرائية لدافعي الضرائب بشكل ملحوظ على مدار العام.

وتراجعت الليرة بأكثر من 7.5% مقابل الدولار في أكتوبر، ما مثّل أكبر تراجع خلال أكثر من عامين.

وأبقى البنك المركزي التركي مؤخراً على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفاً بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.



