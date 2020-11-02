أسعار الذهب ترتفع بسبب تفاقم «كورونا» والانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية وتزايد الإصابات بكوفيد - 19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1892.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمائة لتسجل عند التسوية 1892.50 دولار.

وقال كريج إرلام المحلل في أوندا «لا نرى سوى مكاسب طفيفة (للذهب) وهذا ليس مفاجئاً. هذا الأسبوع يحركه حدث مهم.. الانتخابات بالطبع»، مضيفاً أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات في الأسعار في يوم الانتخابات.

وتابع قائلاً: «نرى بعد التماسك في التحركات بعدما تعرض الذهب لضغوط قوية الأسبوع الماضي».

وهبطت أسعار الذهب 1.2 بالمائة الأسبوع الماضي.