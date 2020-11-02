«المركزي» يستعرض خطة الدعم الاقتصادي لمواجهة تداعيات «كوفيد- 19»

أبوظبي (وام)

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على تقرير حول مستجدات برنامج خطة الدعم الاقتصادي الموجهة «TESS»، الذي نجح في الحدّ من تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، عبر تخفيف ضغوط التمويل والسيولة، وتعزيز قدرة الإقراض، ومعالجة التحديات التشغيلية.

ووفق أحدث البيانات، استفاد من برنامج تأجيل القروض ما يفوق 310 آلاف من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، ونحو 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة، وأكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص.

وأوصى المجلس بإعادة تقييم التطورات في شهري مارس وأبريل 2021، مع مناقشة الحاجة إلى مزيد من التمديد لبرنامج خطة الدعم الاقتصادي الموجهة «TESS» في تلك المرحلة إذا اقتضى الأمر.

سياسة الاستثمار

ووافق المجلس على سياسة الاستثمار الخاصة بالمصرف المركزي، بما في ذلك المواصفات الفنية، ومعيار توزيع الأصول الاستراتيجية، والميزانية القصوى للمخاطر، على أن تتولى دائرة إدارة المخاطر والامتثال وضع الترتيبات المؤسسية لاستيعاب ومراقبة سياسة الاستثمار الجديدة بما تشمله من تحليل المخاطر والأداء، وأن تضع دائرة المالية الترتيبات المحاسبية وتدابير الحفظ الأمين اللازمة لتسهيل سياسة الاستثمار الجديدة، كما تتولى دائرة إدارة الاحتياطيات تفعيل سياسة الاستثمار بالاتصال الكامل مع لجنة النقد والاحتياطيات «MRC»، ووضع خطة التنفيذ.

وبحث الاجتماع أيضاً خطة التنفيذ التدريجي لمعايير «بازل» على ثلاث مراحل، الأولى تخص الربع الثاني لعام 2021، والثانية ترتبط بالربع الرابع من 2021، بينما تتعلق المرحلة الثالثة بالربع الثاني لعام 2022.

منصور بن زايد خلال الاجتماع

خريطة طريق للخمسين

واستمع الحاضرون إلى تقرير من معالي المحافظ بشأن خريطة الطريق الخاصة بالخمسين عاماً المقبل، التي تمحورت حول تعزيز الاستقرار النقدي والمالي من خلال الإشراف الفعّال، والإدارة الحكيمة للاحتياطيات، والبنية التحتية المالية القوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويحقق هدف المصرف بأن يكون رائداً في الابتكار لدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وفي ختام الاجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الأعضاء على مجهوداتهم، مُوجّهاً سموه بضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة.

حضر الاجتماع معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف، وكل من أعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وعلي محمد المداوي الرميثي.