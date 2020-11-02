«مبادلة» تستحوذ على حصة في «جي 42»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي المملوك لحكومة أبوظبي، أمس، عن استثمارها في مجموعة «جي 42» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وبحسب الاتفاقية، ستنضم شركتا «إنجازات»، و«خزنة لمركز البيانات» (خزنة)، التابعتان إلى مبادلة، إلى مجموعة «جي 42» لتعزيز قدراتها التقنية.

وتعد «إنجازات» و«خزنة» شركتين محليتين رائدتين في قطاع التكنولوجيا، وعملت «مبادلة» على تطويرهما خلال العقد الماضي تحت مظلة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لها. وستساهم الشركتان في تنشيط أعمال التكنولوجيا السحابية لدى مجموعة «جي 42» وتعزيز قدرتها على توفير حلول تكنولوجية شاملة، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية والقدرات المحلية.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار: «الخطوة منسجمة مع استراتيجيتنا الرامية إلى الاستثمار في الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا، والتي يتوقع أن تحقق نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة. تتمتع مجموعة «جي 42» بسمعة مميزة كمؤسسة رائدة في مجال التكنولوجيا، وتوفر حلولاً للعديد من المجالات الحيوية والتي تشمل الرعاية الصحية والمدن الذكية وتحليل البيانات والطاقة».

وأضاف: «حرصنا على تطوير شركتي «خزنة» و«إنجازات» لتصبحا رائدتين في مجالهما. وستستفيد مجموعة «جي 42» من قدراتهما التشغيلية وكوادرهما المتميزة في جهودها المستمرة لتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاعات أساسية».

وقال بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: «نثق بأن خبرات الشركتين في مجال الحلول الرقمية المتكاملة وحلول مراكز البيانات ستسهم في تحسين وتوسيع مجال منتجاتنا وخدماتنا المقدمة لعملائنا. تعكس هذه الاتفاقية الجهود المستمرة لمجموعة «جي 42» من أجل توفير حلول متطورة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».