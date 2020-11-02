19 شركة ناشئة من 9 دول تنضم إلى منصة «Hub71»

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت إلى «Hub71»، منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس، أحدث دفعة للشركات الناشئة إلى مجتمع الأعمال المتنامي بوتيرة متسارعة، حيث تضم المجموعة الجديدة عدداً أكبر من الشركات الناشئة التي أسستها سيدات أعمال. وستستفيد الشركات الناشئة المتميزة، التي تم اختيارها من بين مئات الشركات المتقدمة بطلبات الانضمام إلى المنصة، من برنامج حوافز Hub71، الذي يتيح لها تكاليف أقل لرواد الأعمال للمعيشة والتأسيس بهدف دعمهم في جهود التوسع بأعمالهم في المنطقة.

وتعد هذه الدفعة الثالثة هذا العام، حيث تم اختيار 19 شركة ناشئة جديدة للانضمام إلى Hub71، تنتمي إلى تسعة دول وتعمل في 11 قطاعاً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الصحية. وقد شكّلت هذه القطاعات 30% من الطلبات التي تلقتها المنصة للانضمام إليها، ما يعكس الطلب على هذه التقنيات في إطار التعامل مع انتشار وباء «كوفيد-19» ودعم الصناعات الرقمية المستقبلية. وتشكّل الشركات التي أسستها سيدات نسبة 30% من المجموعة الجديدة.

إلى ذلك، قالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـHub71: «يعكس الطابع المتنوع لأحدث مجموعة من الشركات الناشئة التي تنضم إلى منصتنا التزامنا بتعزيز جاذبية أبوظبي عالمياً كمركز رائد للتكنولوجيا على مستوى العالم، بما يناسب أفضل الشركات الناشئة وأكثرها تميزاً من جميع أنحاء العالم».

وأضافت: «أظهرت كل شركة ناشئة ناجحة مرونة ملحوظة خلال فترة انتشار الوباء، إما بالتركيز أو السعي بلا كلل لتلبية احتياجات عملائها خلال هذه الظروف غير المسبوقة، ويسعدني أن نحو نصف هذه الشركات في Hub71 من دولة الإمارات، وأن تجد رائدات الأعمال خاصة وجهتها المناسبة ضمن مجتمع الأعمال لدينا، بما يضمن تعزيز شركاتهن».

من جانبها، قالت حسناء أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة DoctorsAE: «الانضمام إلى منصة Hub71 العالمية أتاح لنا المجال لتعزيز أعمالنا المبتكرة وتحقيق النجاح والتميز».