الإمارات تستقطب 25 صندوقاًً ذات اعتراف متبادل

أبوظبي (وام)

وصل عدد الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية ذات الاعتراف المتبادل المقيدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 25 صندوقاً، مسجلة بذلك نمواً منذ بداية العام الجاري، مما يعد مؤشراً على مدى جاذبية الأسواق الإماراتية لهذا النوع من الاستثمار. وكان العام الجاري شهد دخول العديد من الصناديق الاستثمارية إلى الأسواق المحلية، في خطوة من شأنها تعزيز العمل الاستثماري المؤسسي في هذه الأسواق.

وجرى الترخيص لصناديق أجنبية ضمن آلية الاعتراف المتبادل التي جرى التوصل إليها العام الماضي بين الهيئة وسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.

ويظهر استعراض قائمة الصناديق الاستثمارية المحلية العاملة في الأسواق تنوع اهتماماتها بين الاستثمار في الأسهم والعقار وغيرها من الأصول الأخرى.

ومن أهم البنوك التي تمتلك صناديق استثمارية في الأسواق المالية بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.