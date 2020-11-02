«أبوظبي الأول»: تحويل قسم المدفوعات إلى شركة

أبوظبي (الاتحاد)

يعتزم بنك أبوظبي الأول تحويل قسم المدفوعات لديه إلى شركة تابعة مملوكة له بالكامل، تعمل انطلاقاً من خطط طموحة للتوسع على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتأسيس الشركة.

ويركز قسم المدفوعات في بنك أبوظبي الأول على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، مما يمهد الطريق أمام الشركة الجديدة للاستفادة من الخبرات الواسعة للبنك وشبكته ومنصاته التقنية مع منظومة التقنيات المالية الإقليمية، لمساعدة العملاء على تعزيز أدائهم في الاقتصاد الرقمي.

كما تقدم الشركة الجديدة، المقرر إطلاق عملياتها بداية 2021، دعمها للهيئات الحكومية والتجار والمؤسسات لتعزيز نمو أعمالهم، من خلال تزويدهم بحلول دفع مصممة خصيصاً لزيادة القيمة المضافة لأعمالهم وتتيح لهم التوظيف الأمثل لاستثماراتهم التقنية ومواصلة تحسينها، الأمر الذي سيثمر بدوره عن إثراء تجربة العملاء وتعزيز الكفاءات التشغيلية.

وتم التخطيط لعملية تحويل قسم المدفوعات بهدف الاستفادة من مقومات النمو المتاحة سواء على صعيد فئات العملاء أو الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي في بنك أبوظبي الأول وتعزيز مزاياه التنافسية في قطاع المدفوعات، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين على المدى الطويل.

وتمثل الخطوة رافداً للاستراتيجية الرقمية التي ينتهجها بنك أبوظبي الأول، والتي تركز على اتباع نماذج جديدة للأعمال تقوم على الابتكار والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها البيانات والتطورات التقنية المتسارعة، لتقديم خدمات مالية أكثر أمناً وسلاسةً، وتواكب في الوقت ذاته متطلبات القطاع في المرحلة الراهنة.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول قائلاً: «في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع المدفوعات، فإننا نتطلع دائماً نحو المحافظة على مكانتنا الرائدة، والتعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين وخبراء التقنيات المالية لتطوير منظومة قطاع المدفوعات، وتحقيق قيمة ملموسة لجميع المعنيين، ومواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية».

وأضاف: «يمثل تأسيس الشركة الجديدة خطوة في غاية الأهمية نحو الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قسم المدفوعات في بنك أبوظبي الأول، وتوسعة نطاق التسويق التجاري لقدراته الموثوقة في مجال معالجة المدفوعات لتغطي قاعدة أوسع من العملاء والشركاء. وإضافةً إلى مساهمتنا في تأسيس ودعم البنك الرقمي الجديد الذي تعتزم القابضة ADQ إطلاقه قريباً، فإننا اليوم أمام فرصة استراتيجية مهمة وطويلة المدى بالنسبة للبنك، تشكل عنصراً محورياً في برنامج تحوله الاستراتيجي».