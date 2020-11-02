1.12 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2020، محققاً صافي أرباح بقيمة 1.12 مليار درهم وصافي إيرادات بلغ 3.93 مليار درهم خلال هذه الفترة.

وسجل المصرف أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث، مدعوماً بانتعاش النشاط الاقتصادي المحلي، على الرغم من استمرار التحديات العالمية غير المسبوقة الناتجة عن جائحة «كوفيد-19».

كما نجح المصرف في تسجيل صافي أرباح بقيمة 533.8 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2020، مما شكّل نمواً ملحوظاً بنسبة 68% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، و98% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، مدفوعاً بقوة الإيرادات والنهج الصارم الذي اتبعه المصرف في ضبط التكاليف.

قال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «على الرغم من حالة الاضطراب وعدم اليقين التي تلقي بظلالها على مشهد الاقتصاد الكلي، رصدنا مؤشرات إيجابية على التعافي محلياً، بفضل الإجراءات الحاسمة والخطوات المدروسة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات في هذا الصدد، واستطاع مصرف أبوظبي الإسلامي أن يحقق أداء قوياً خلال الربع الثالث 2020، وهو ما يؤكد انتعاش الأنشطة الاقتصادية ومواصلة زخم النمو على مستوى كافة وحدات أعماله، وقد سجّل المصرف نمواً في صافي الأرباح بنسبة 68% مقارنةً بالربع السابق، مدفوعاً بالإيرادات القوية والتزامه بمنهجيته المدروسة في إدارة التكاليف».

وأضاف قائلاً: «باعتبارنا مصرفاً إسلامياً رائداً، فإننا ندرك حجم وقيمة دورنا البارز في دعم التعافي الاقتصادي المحلي، وسوف نظل ملتزمين بدعم عملائنا من خلال تطبيق حزمة من إجراءات التسهيلات، التي من شأنها التخفيف عن كاهلهم، وذلك تماشياً مع حزمة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وعليه، قام مصرف أبوظبي الإٍسلامي بدعم نحو 88 ألف عميل من الأفراد والشركات من خلال تأجيل سداد أقساط التمويل، إلى جانب خفض بعض الرسوم والمصاريف ضمن مجموعة من المنتجات لمساعدة العملاء، وتخفيف حدة التحديات التي يشهدونها بسبب الضغوطات المالية».

وبدوره، قال محمد عبدالباري، الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «سجّل المصرف صافي أرباح بقيمة 533.8 مليون درهم خلال الربع الثالث 2020، ما يمثل نمواً كبيراً بنسبة 68% مقارنةً بالربع الماضي، ويعكس أداءنا القوي الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي المحلي خلال فترة تتسم بالتحديات والظروف الاستثنائية المصحوبة بحالة من التقلبات، بجانب انخفاض معدلات الأرباح في السوق.