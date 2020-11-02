«تنظيم الاتصالات» تستطلع أفكار المجتمع

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حملة مشاركة وطنية بهدف أخذ آراء أفراد المجتمع وتصوراتهم حول مستقبل قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، انسجاماً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات.

إلى ذلك، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع محوري للتطور والتقدم في مختلف القطاعات، وهو حاضن لاقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمي، ومحرك أساس للتوجهات العالمية نحو الثورة الصناعية الرابعة والحلول والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «تلتزم الهيئة بما نصت عليه استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، حيث إن نجاحها في المهام الموكلة إليها يعتمد على نجاح خططها واستراتيجياتها المتعلقة بالابتكار والإبداع واستشراف المستقبل، فقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة بأن الناجح لا ينتظر الأحداث، بل يصنعها». وقال «تعمل الهيئة على 11 موضوعاً متعلقاً باستشراف المستقبل، وهي البيانات المفتوحة، وتقنيات الواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، وأجيال الاتصالات المستقبلية، والتقنيات السيبرانية، والتكنولوجيا الرقمية العربية، والبلوكتشين، والروبوتات، والتحليل المتقدم للبيانات».

وأكد المنصوري أن المشاركة في رسم مستقبل الدولة ليس حصراً على شخص أو جهة، بل هي مهمة كل فرد من أفراد المجتمع الإماراتي. وأضاف: الحملة تستهدف إشراك جميع أفراد المجتمع في تطوير أداء قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الذكية.