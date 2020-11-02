«العالمية للألمنيوم» و«سيمنز إنيرجي» يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحث الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إنيرجي كريستيان بروش، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان، التقدم المحرز في منشأة توليد الطاقة عالية الكفاءة قيد الإنشاء في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، وناقشا معاً سبل التعاون المستقبلي.

ومن المتوقع تشغيل أول توربين من طراز «إتش كلاس» خلال ديسمبر المقبل، كما يتوقع الانتهاء من المشروع في الصيف المقبل. وبمجرد إتمام بناء المشروع، سيحل مجمع الطاقة الجديد محل خمسة توربينات أقدم وأصغر وأقل كفاءة، والتي ستكون في وضع الاستعداد لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط.

وتقود «سيمنز إنيرجي» أعمال بناء مجمع الطاقة الحديث، الذي تبلغ تكلفته مليار درهم في جبل علي، والذي سيكون أول مجمع طاقة في قطاع الألمنيوم العالمي يستخدم توربينات الغاز من طراز «إتش كلاس»، والتي تعد من أحدث التقنيات في توليد الطاقة بكفاءة. وستبلغ قدرة توليد الطاقة في المجمع الجديد أكثر من 600 ميجاوات من الكهرباء. ومع تواصل عمليات البناء، بدأ الفريق في تفعيل واختبار الأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأنظمة المساعدة، في إطار الاستعدادات المبكرة للتشغيل.