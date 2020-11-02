الأسهم المحلية تتمسك بمسارهـا الصاعد وتكسب مليار درهم

حسام عبدالنبي (دبي)

تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية أمس أمام ضغوط خارجية من تراجع أسعار النفط وتراجع أداء البورصات العالمية، بدعم من أخبار مطمئنة للمستثمرين، تمثلت في إعلان الميزانية العامة للاتحاد 2021، بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم، وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن «دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021، وأن الحكومة لديها الأدوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات»، إلى جانب تأكيد سموه بأنه «رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها».

وكانت محصلة التعاملات في أسواق أبوظبي ودبي، ارتفاع القيمة السوقية بنحو المليار درهم، مع تحسن طفيف في قيمة التداولات الإجمالية إلى 546.58 مليون درهم بعد تداول 199.98 مليون سهم خلال 5232 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء عند مستوى 4637.77 نقطة، رابحاً 3.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6% ليربح 12.9 نقطة ويغلق عند 2165.33 نقطة.

واستقرت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي عند مستوى 694.7 مليار درهم، بانخفاض لا يذكر عن اليوم السابق قدره 116 مليون درهم فقط، وسط تركز التداولات على 3 أسهم نشطة استحوذت على نسبة 73% من قيمة التداولات الإجمالية، وصاحب ذلك ارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.15 مليار درهم إلى 308.65 مليار درهم.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 430.36 مليون درهم بعد تداول 83.34 مليون سهم، خلال تنفيذ 2927 صفقة.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي، من حيث حجم التداولات بنحو 38.7 مليون سهم، تلاه «أبوظبي الأول» بحجم تداولات 8.8 مليون سهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 8.1 مليون سهم، وجاء «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» رابعاً بحجم تداولات 6.9 مليون سهم، وتلاه «أغذية» بتداول 4.9 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 111.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بقيمة 103.22 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 100.7 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 46.37 مليون درهم، ثم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بنحو 23.1 مليون درهم.

وجاء استقرار مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من تركز التداولات على عدد محدود من الأسهم التي سجلت ارتفاعات وأهمها «الدار العقارية» 1.13%، و«بنك أبوظبي الأول» 0.18% و«أغذية» بنسبة 1.19%، و«إشراق للاستثمار» 1.66%. وفي المقابل حققت أسهم نشطة أخرى انخفاضات ومنها «العالمية القابضة» 0.41%، و«منازل» 1.91%، و«سوداتل» 1.72%، و«دانه غاز» 1.2% و«ميثاق» 0.97%.

وتحسنت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي، بالمقارنة باليوم السابق، حيث بلغت 116.22 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 116.63 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2305 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام للسوق تفاعلاً مع صعود أسهم 14 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 8 شركات.

وتصدر سهم «بنك دبي الإسلامي» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 27.6 مليون درهم، وتلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 21.9 مليون درهم.