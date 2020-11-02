«الأوراق المالية» تحذر من شركتين غير مرخصتين

حسام عبدالنبي (دبي)

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، جمهور المستثمرين من التعامل مع شركتي «ستانسفيلد لإدارة صندوق الاستثمار» و«وان فاينينشيال ماركت»، مؤكدة أن الشركتين غير مرخصتين من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وبالتالي فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركتين المذكورتين بهذه الصفة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي، ما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وعملاً بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات، لافتة إلى أن تلك التحذيرات تأتي في ضوء ما تلاحظه من قيام جهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمها خدمات خاضعة لرقابة الهيئة، من دون الحصول على ترخيص، أو اعتماد، أو موافقة من قبلها في هذا الشأن.