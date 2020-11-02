إنجاز دمج «نور بنك» في «دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن إتمام دمج عمليات نور بنك، بعد نجاح نقل العلاقات المصرفية كافة إلى بنك دبي الإسلامي. ويأتي هذا الاستحواذ ليعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بإجمالي موجودات يتجاوز 300 مليار درهم.

وحرص البنك على تنفيذ مشروع الدمج وفق مبادئ ملزمة، تستند إلى أطر حوكمة متينة، استهدفت تقليل تأثيرات المشروع على المتعاملين والسوق إلى الحد الأدنى. ولتحقيق هذا الهدف، عمدت فرق العمل متعددة الوظائف والاختصاصات في البنك إلى العمل على مدار الساعة، لضمان إتمام نقل العمليات المصرفية بسرعة وسلاسة، وبالحد الأدنى من فترات انقطاع النظام والقنوات التابعة للبنك. وتمكن البنك من إتمام عملية الدمج في وقت قياسي على الرغم من الظروف غير المواتية، في الوقت الذي تعمل فيه معظم فرق العمل عن بعد بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «إن الاستحواذ يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، ما يتيح المزيد من الاستثمارات والنمو في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية والابتكار والخدمات.

وأضاف: «نجاح عملية الاستحواذ ثمرة دعم حكومة دولة الإمارات، والجهات الرقابية، ومجالس الإدارة والهيئات الشرعية في كلا البنكين، وفرق العمل التي عملت بجد وإخلاص خلال فترة التخطيط والتنفيذ، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة».