«أبوظبي التجاري» يتخارج من «أورينت يو إن بي تكافل»

دبي (الاتحاد)

أخطر بنك أبوظبي التجاري، إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بصفقة تخارج من 981.12 ألف سهم من أسهم شركة «أورينت يو إن بي تكافل»، حيث يتخارج البنك من حصة كل من بنك الاتحاد الوطني وشركة الوفاق للتمويل لصالح شركة «أورينت للتأمين»، مؤكداً أن القيمة الدفترية لتلك الأسهم وقت شرائها عند الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني، كانت 88.5 مليون درهم وتقدر بقيمة شراء بنسبة 1.27% من رأسمال الشركة المدرجة.

وحسب إفصاح على شاشات التداول، فإن الصفقة تم إبرامها مطلع نوفمبر الجاري، وبلغت القيمة الإجمالية لها 77 مليون درهم، حيث أرجع البنك تنفيذ صفقة التخارج إلى التركيز على النشاط الرئيسي، وعدم وجود آثار متوقعة على الشركة المتخارج منها وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.

وأوضح بنك أبوظبي التجاري، أن تاريخ تنفيذ الصفقة سيكون بمجرد استكمال الإجراءات لدى الجهات الرسمية، مع تحديد التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة في خلال مدة أقصاها 6 أشهر.