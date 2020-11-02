«دانة غاز» تسدد صكوكها بالكامل

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة دانة غاز ش.م.ع، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، عن تسديد ما قيمته 309 ملايين دولار من صكوكها، وبذلك تكون الشركة قامت بسداد صكوكها المستحقة بالكامل.

وأكد وكيل الدفع الرئيس استلام الأموال المستحقة، حيث قام بتوزيعها عبر نظام المقاصة أمس الاثنين الموافق 2 نوفمبر، وهو يوم العمل الثاني من تاريخ الاسترداد المُحدد في 31 أكتوبر 2020. وعليه، سيستلم المشاركون في نظام المقاصة هذه الأموال في يوم العمل التالي (اليوم الموافق 3 نوفمبر)، علماً بأن موعد استلام الأموال المستحقة لحملة الصكوك سيعتمد على الترتيبات الخاصة مع وسطائهم.