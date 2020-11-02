أهمية العَلَم في نفوس الشعوب

يحتل العَلَم في نفوس الشعوب منزلة كبيرة باعتباره رمزاً للعزة والوجود والانتماء، لذلك نرى العَلَم حاضراً في جميع المناسبات.

وتختلف مظاهر التعبير عن الاعتزاز بالعَلَم من دولة إلى أخرى، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة صار الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالعَلَم والتعبير عن الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز والاستعداد للمضي قدمنا في مسيرة التميز والنمو والتقدم.

ففي يوم العَلَم الإماراتي تتجلى مظاهر الاحتفال المختلفة من منزل إلى آخر، ومن مؤسسة إلى أخرى للتعبير عن الانتماء للوطن والالتزام بحمايته والذود عنه في مختلف المجالات، والمحافظة على عَلَم الدولة عالياً خفاقاً على مر الزمن.

هذا الشعور والمسؤولية تمتد لكل فرد على هذه الأرض الطيبة، فكل واحد منا يتوجب عليه أن يغرس الحب والولاء لعَلَم الدولة في نفوس أبنائه، وأن يعبر عن اعتزازه وفخره بإنجازات دولة الإمارات، والمكانة التي وصلت إليها الدولة بين الأمم.

هذه الإنجازات والنتائج تحققت وتتحقق بمساهمة كل فرد من شعب الإمارات الذي عمل بكل جد وإخلاص، كل في مجاله، خلف قيادة رشيدة محبه لوطنها، لا ترضى بغير التميز وتحقيق المركز الأول بديلاً.

لذلك حماية هذه المنجزات والسعي لتحقيق المزيد منها، ليبقى هذا العَلَم خفاقاً عالياً في مواقع متقدمة بين مختلف الشعوب والأمم مسؤولية الجميع في هذا الوطن الغالي، وكل عام وأنتم بخير.

* د. مطر النيادي

مستشار في القانون الدولي