الليرة التركية تواصل خسائرها مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة التركية بـ0.7% اليوم الاثنين، ليصبح سعر الليرة عند 8.4028 ليرة لكل دولار.

والليرة التركية هي ثاني أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة حول العالم، وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن تراجع اليوم يعني أن الليرة قد فقدت 29% من قيمتها منذ مطلع العام.

وتراجعت الليرة بأكثر من 7.5% مقابل الدولار في أكتوبر، ما مثّل أكبر تراجع في أكثر من عامين.

وأبقى البنك المركزي التركي مؤخراً على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفاً بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.