النفط يهبط مع اتساع إغلاقات مكافحة كورونا

تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتبأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأميركية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0410 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير منخفضة 1.34 دولار بما يعادل 3.5 بالمئة إلى 36.60 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9 بالمئة لتسجل 34.38 دولار.

انخفض برنت بما يصل إلى 5.8 بالمئة وغرب تكساس بما يصل إلى ستة بالمئة في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو.

تعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير.



