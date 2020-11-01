الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: 2.32 مليار درهم صادرات الإمارات من خدمات التأمين

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي صادرات خدمات التأمين للشركات العاملة في الإمارات نحو 2.32 مليار درهم (632.8 مليون دولار)، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وكشفت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» نمو إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الأشخاص خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% نحو 63 مليون درهم (17.15 مليون دولار) خلال 2019، مقارنة بنحو 59.9 مليون درهم خلال العام 2018.

وبلغت قيمة المطالبات المسددة لتأمينات الحياة لغير المقيمين 11.16 مليون دولار بفارق بلغت قيمته نحو 5.99 مليون درهم عن إجمالي الأقساط.

وبالنسبة لأقساط تأمينات غير الحياة «الممتلكات» لغير المقيمين فبلغت 920 مليون درهم (250.78 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة التعويضات نحو 561 مليون درهم (153 مليون دولار)، تشكل 61% من إجمالي الأقساط ليصل الفارق بين الأقساط والتعويضات إلى 142.76 مليون درهم «38.9 مليون دولار».

وبلغ إجمالي قيمة عمليات إعادة التأمين المقبولة من شركات التأمين غير المقيمة والواردة من خارج الدولة 1.33 مليار درهم (364.87 مليون دولار).

أقساط مكتتبة

ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الأشخاص «الحياة» داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 11.317 مليار درهم خلال العام 2019 وبلغت قيمة المطالبات 6.513 مليار درهم ما تعادل نسبته 57.55% من إجمالي قيمة أقساط تأمينات الحياة بفارق بلغت قيمته نحو 4.8 مليار درهم وبنسبة 42% من إجمالي الأقساط المكتتبة.

وبلغت قيمة الأقساط المكتتبة لتأمينات غير الحياة «الممتلكات» للمقيمين لعام 2019 نحو 28.3 مليار درهم مقابل 27.503 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو تبلغ نسبته نحو 2.8%

وبلغت قيمة المطالبات المسددة لتأمينات الممتلكات نحو 18.915 مليار درهم ما تعادل نسبته 66.84% من إجمالي الأقساط بفارق بلغت قيمته 9.38 مليار يشكل نحو 33.16 من إجمالي الأقساط.

إعادة التأمين

ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية بلغت أقساط التأمين لجميع أنواع التأمين الواردة من داخل دولة الإمارات 15.306 مليار درهم خلال العام الماضي فيما بلغت قيمة مطالبات إعادة التأمين لجميع أنواع التأمين الواردة من داخل الدولة 11.249 مليار درهم تشكل نحو 73.49% إجمالي الأقساط.

وبلغت جملة خدمات التأمين للمقيمين في الإمارات نحو 54.923 مليار درهم مقابل 41.263 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو بلغت نسبته 33.1% وبلغت قيمة المطالبات 36.677 مليار درهم ما يشكل نحو 66.76% من إجمالي الأقساط ليصل الفارق بين الأقساط والمطالبات نحو 18.246 مليار درهم بنسبة 33.22% من إجمالي الأقساط المكتتبة.

وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات داخل دولة الإمارات 15 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، فيما بلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ثلاث شركات وطنية وتسع شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات في الدولة شركة وطنية واحدة وبالنسبة إلى عدد شركات التأمين التكافلي فبلغ 12 شركة جميعها وطنية.