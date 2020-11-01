2.681 تريليون درهم موجودات 10 بنوك

أبوظبي (وام)

قفز إجمالي موجودات 10 بنوك وطنية إلى 2.681 تريليون درهم، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 11.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، بحسب البيانات المالية التي أعلنت عنها هذه البنوك عن أدائها التشغيلي في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ويعكس النمو الكبير في موجودات البنوك الوطنية الملاءة المالية القوية التي تحوزها، مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مما يرسخ المكانة الريادية القطاع البنكي الإماراتي.

وشملت قائمة البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن كلاً من: بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي، رأس الخيمة الوطني، الفجيرة الوطني، الشارقة الإسلامي، دبي التجاري، أم القيوين الوطني، الإمارات الإسلامي.

وتظهر البيانات المالية للبنوك الـ 10 أن النمو المسجل في الموجودات ترافق مع تحسن كبير أيضاً في بقية المؤشرات ومن ضمنها مؤشر الودائع، والتي ارتفع إجمالي قيمتها إلى 1.74 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر من 2020، بزيادة نسبتها 10.7% مقارنة مع 1.572 تريليون درهم في سبتمبر من 2019.

أما على مستوى التسهيلات الائتمانية لذات البنوك، فقد نمت بنسبة 5% مرتفعة إلى 1.47 تريليون درهم في نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة مع 1.4 تريليون درهم في الشهر ذاته من 2019.

ولا زال بنك أبوظبي الأول يتصدر قائمة أكبر البنوك من حيث قيمة الموجودات التي بلغت 955 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني 692 مليار درهم تقريباً، ثم بنك أبوظبي التجاري 409 مليارات درهم، ودبي الإسلامي 299 مليار درهم، وتوزعت بقية المبلغ على البنوك الأخرى.