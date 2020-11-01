220000 أسماء النطاق الوطني «ae»

أبوظبي (وام)

بلغ عدد الأسماء المسجلة ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات، 220 ألفاً منذ بداية العام 2020، بنمو نسبته 1.4% تقريباً، مقارنة مع 217 ألفاً في نهاية العام 2019، وفقاً لما أعلنت عنه هيئة تنظيم الاتصالات.

واستناداً إلى هذه الأرقام، فإن نسبة النمو في عدد الأسماء الجديدة التي جرى تسجيلها ضمن النطاق الوطني بلغ نحو 1.4% وبواقع 7 آلاف اسم منذ بداية العام الجاري.

ويعكس النمو المسجل في القطاع مدى التطور الذي شهدته الخدمة التي دشنتها هيئة تنظيم الاتصالات عام 2007.

وتتولى إدارة أسماء نطاق الإنترنت.ae مسؤولية ضبط وتنفيذ جميع السياسات، فيما يتعلق بتشغيل النطاق وتنمية وتطوير وتسويق مساحاته واعتماد وإدارة مسجلي النطاق، وذلك بالإضافة إلى تثقيف الجمهور وتقديم وتعزيز اسم النطاق وتسهيل سياسة فض النزاعات حوله وتمثيل اسم النطاق الوطني، وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات، أنها تتعاون باستمرار مع الشركاء المسجلين المعتمدين لتسهيل عملية تسجيل النطاقات وتقديم الخدمات المساندة.

وأوضحت الهيئة أن عدد المرخصين لممارسة مهنة مسجل معتمد للنطاق الوطني لدولة الإمارات ae. بلغ حتى الآن 22 مسجلاً معتمداً. ومن المتوقع زيادة عدد الشركات المرخصة خلال الفترة القادمة، مما سيعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاع.

يشار إلى أن المسجل المعتمد من قبل الهيئة، هو عبارة عن شخص أو هيئة تقدم خدمات تسجيل متكاملة للمسجلين من خلال عقد مع مشغل المسجل.