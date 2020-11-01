30 متأهلاً يتنافسون للفوز بجوائز «أديبك»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، عزمها إقامة دورتها العاشرة وتوزيع الجوائز للفائزين خلال حفل افتراضي الأسبوع المقبل، حيث يتنافس 30 متأهلاً للمرحلة النهائية من ست قارات، للفوز بجوائز «أديبك» العالمية بقطاع النفط والغاز.

وتشهد نسخة هذا العام من جوائز «أديبك»، زيادة عدد الجوائز من 6 إلى 10 جوائز، لتشمل 4 فئات جديدة تضم جائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة في القطاع، وجائزة أفضل شركة ناشئة في القطاع، وجائزة أفضل شركة في مجال التميز التشغيلي، وجائزة أفضل مزود لحلول التغير المناخي في العام.

ويُعتبر حفل الجوائز لهذا العام جزءاً من الافتتاح الرسمي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2020»، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الحالي.

وأسهم اعتماد مجموعة بوسطن الاستشارية شريكاً لجوائز «أديبك 2020» لشؤون تحليلات السوق في الارتقاء بأداء البرنامج من خلال تعزيز عملية انتقاء أسماء الفائزين وتحسين معايير قبول المشاركين، إذ تخضع خطوات الترشيح إلى عملية تقييم دقيقة، تشمل إعداد القوائم المختصرة للمشاركين من قبل لجنة فنية من 46 عضواً ولجنة اختيار من 20 شخصاً.

وتم انتقاء الفائزين النهائيين من قبل لجنة تحكيم تضم 8 قادة في قطاع الطاقة العالمي من 6 دول، وهم، معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ومعالي طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جمهورية مصر العربية، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وفيكي هولوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وتاكايوكي يويدا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنبكس اليابانية، وبراتيما رانجاراجان، الرئيسة التنفيذية لمبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، وجيسون بوردوف، أستاذ الممارسات المهنية والعلاقات الدولية العامة، والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال ورئيس لجنة تحكيم جوائز «أديبك»: «تلقينا مئات طلبات المشاركة من أكثر من 35 دولة في مختلف أنحاء العالم، ما يعكس المكانة البارزة للجوائز في قطاع النفط والغاز العالمي، ويؤكد كم ونوع المشاركات التي تلقيناها على الرغبة القوية بابتكار وتطوير عمليات جديدة في القطاع».

وبدوره، قال كريستوفر هدسون، رئيس وحدة الطاقة العالمية لدى شركة دي إم جي إيفنتس: «يتميز حفل توزيع جوائز (أديبك) هذا العام بتطبيق إجراءات صارمة وشفافة في عملية اختيار قائمة المرشحين النهائيين ومنح الجوائز للأشخاص الأكثر تميزاً في مجالات عملهم».

وتقام سلسلة جلسات المؤتمر بشكل مواز لفعالية توزيع الجوائز الافتراضية، وتضم أجندة المؤتمر أكثر من 135 جلسة بمشاركة 700 متحدث يقدمون أكثر من 100 ساعة لإثراء النقاش والمعرفة.