77.2 ألف معاملة تنجزها جمارك دبي في 3 مراكز

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في ميناء الحمرية ومرفأ ديرة وميناء راشد، منذ بداية 2020 وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، 77.2 ألف معاملة، توزعت على 37.8 ألف معاملة في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة، و23.8 ألف معاملة في مركز جمارك ميناء الحمرية، و15.6 ألف معاملة في مركز جمارك ميناء راشد، حسب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي.

وقال، أثناء جولة ميدانية زار خلالها المراكز الجمركية الثلاثة: إن عدد عمليات التفتيش المنجزة في هذه المراكز خلال الشهور العشرة الأولى بلغ نحو 37.3 ألف عملية تفتيش توزعت على 15 ألف عملية تفتيش في مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة، و6.7 ألف عملية تفتيش في مركز جمارك ميناء الحمرية، و15.6 ألف عملية تفتيش في مركز جمارك ميناء راشد.

وأكد المدير العام لجمارك دبي ضرورة إنجاز المهام الجمركية بسرعة وكفاءة عالية لتمكين المتعاملين من إنهاء التخليص الجمركي لشحناتهم وبضائعهم التجارية دون تأخير وبأقل مستويات التكلفة، بمواكبة حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتحويل تحديات المرحلة الراهنة إلى فرص وإنجازات، من خلال دعم قدرة التجار والمستثمرين على الاستمرار بأعمالهم وعملياتهم التجارية.

وقال مصبح: «تقوم المراكز الجمركية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد الوطني من عبور أزمة جائحة (كوفيد 19)، والانتقال بسرعة إلى المراحل القادمة من مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات على طريق الاستعداد للخمسين سنة المقبلة في مسيرتنا التنموية المتميزة».