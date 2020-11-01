مؤسسة «آرورا50» تطلق مبادرة «مسار20»

أبوظبي (وام)

أطلقت مؤسسة آرورا50 الاجتماعية التي أسستها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان بالشراكة مع ديانا وايلد، أمس الدورة الأولى لبرنامج مبادرة «مسار20»، والتي تضم 10 نساء مهنيات مؤهلات كجزء من الدفعة الأولى.

تم استقبال الدفعة رسمياً من قبل مؤسسي آرورا50 وكبار ممثلي الشريك الرئيسي أدنوك، والشريك المؤسس شركة مبادلة للاستثمار وشركائها، والمؤسسات الشريكة بنك أبوظبي الأول وموانئ أبوظبي في «قمة المجالس» الافتراضية التي أقيمت في 25 و26 أغسطس.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «أنشأت قيادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للشمول والمساواة بين الجنسين، وانطلاقاً من ذلك، أطلقنا مبادرة «مسار20» لتسريع تمكين الكفاءات النسائية من الانضمام إلى مجالس الإدارة. تشكل النساء حالياً نسبة 3.5% فقط في إدارة مجالس الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهذه المبادرة ومع هذه الدفعة الأولى، نخطو باتجاه زيادة التنوع بين الجنسين على مستوى مجلس الإدارة، وتشكيل ودعم مجموعة متمكنة من المواهب النسائية لتولي المناصب القيادية في مجالس الإدارة في المستقبل».

وتم اختيار الدفعة المشاركة بعد تقييمها بشكل دقيق حيث أجرت شركة الاستشارات Egon Zehnder المقابلات اللازمة لاختيار الكفاءات الإماراتية المناسبة لهذه الدورة.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال»: «نحن في أدنوك فخورون كوننا شريكاً أساسياً لبرنامج «مسار20» لأننا ندرك أهمية وقيمة التوازن بين الجنسين في بيئة العمل. إنّ تطوير المواهب والكفاءات الإماراتية الوطنية الواعدة هي أهم أولوياتنا، فقد حققنا مؤخراً نجاحاً غير مسبوق في مضاعفة عدد تمثيل القيادات النسائية في مجالس إدارة أدنوك».

وقال أحمد المزروعي، مستشار أول بشركة مبادلة للاستثمار: «لقد انضممنا إلى مبادرة مسار20 كشريك مؤسس لإيماننا الراسخ بأهمية التنوع والمساواة بين الجنسين. ونود أن نعرب عن امتناننا للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ونبارك لجميع الشركاء على هذه المبادرة التي تسهم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات، ونتطلع لاستقبال الدفعة الأولى من الكفاءات النسوية المتميزة».

تضم الدفعة الأولى عدداً من المشاركات تم اختيارهن بعناية من بين جميع المرشحات اللاتي تم ترشيحهن من قبل أعضاء مجلس الإدارة وشركات البحث التنفيذي، وشركاء «مسار20»، بما في ذلك أدنوك وشركة مبادلة للاستثمار وبنك أبوظبي الأول وموانئ أبوظبي وغيرها من المؤسسات الرائدة.

وتعمل مبادرة «مسار20» على تمكين النساء المؤهلات والجديرات للانضمام إلى مجالس الإدارة، وبالتالي إنشاء قاعدة مواهب نسائية جاهزة لتشغل مناصب في مجالس الإدارة المستقبلية.

وتشارك هذه الدفعة على مدار الأشهر القادمة، في برنامج فريد من نوعه يتضمن ورش عمل خاصة بمجالس الإدارة يقدمها شركاء المعرفة في مبادرة «مسار20».