«تنظيم الاتصالات» تناقش الاستعداد للخمسين

دبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، فعاليات ورشة العصف الذهني الافتراضية بعنوان (بأفكاركم نصمم مستقبل دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة) والتي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتنسجم هذه الورشة مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بداية عام 2020، وشارك في الورشة في يومها الأول مجموعة المتنافسين في الدورات السابقة لهاكاثون الإمارات.

كما شارك فيها عدد كبير من المبدعين والمبتكرين من أفراد المجتمع.

تهدف الورشة في يومها الأول إلى تعريف المشاركين بأبرز المحاور والأدوات التي تساعدهم في استشراف المستقبل واستنباط حلول مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الحيوية في الدولة مثل الصحة والتعليم وريادة الأعمال وغيرها.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات الذكية والمعلومات بالإنابة: «نسعى باستمرار لاستقطاب المبتكرين والمبدعين، ويجسد هاكاثون الإمارات الذي تنظمه الهيئة سنوياً هذا التوجه، وبما أننا نعيش عام الاستعداد للخمسين القادمة».