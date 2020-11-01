مجلة «أويل أند غاز» ميدل إيست: «الإنشاءات البترولية» الأولى في تصنيف شركات الهندسة

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، الرائدة في تقديم حلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع الطاقة تصنيف المركز الأول من مجلة أويل أند غاز ميدل إيست كأفضل شركة لحلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر أمس «حققت الشركة هذا الإنجاز المرموق متفوقة على أكبر شركات القطاع من مختلف دول العالم ومؤكدة على القيمة الكبيرة التي تضيفها إلى الصناعة وشركائها والدول التي تعمل بها».

بهذه المناسبة، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى قيادتنا الرشيدة التي تلهمنا رؤيتها الثاقبة على المضي قدماً نحو آفاق جديدة من التقدم والتطور، وهو أمر يبرز جلياً في أحدث إنجازات شركتنا في منطقة الشرق الأوسط والمتمثل في حصولها على تصنيف المركز الأول من مجلة أويل أند غاز ميدل إيست كأفضل شركة لحلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات».

وأضاف الظاهري: «ومع احتفالنا اليوم بتحقيق هذا الإنجاز، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر إلى كوادرنا البشرية التي لم تدخر أي جهد ممكن لإنشاء أفضل المشاريع ضمن فئتها وتسليمها للعملاء وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وسنواصل سعينا الدؤوب لنكون الأفضل في القطاع، وسنحرص على تقديم قيمة طويلة الأمد لشركائنا ودولة الإمارات عبر تنفيذ المشاريع المتميزة، والتي ترسي معايير جديدة ورائدة في إنشاء مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات في قطاع الطاقة. ولاشك أن هذا التفاني يؤكد على التزامنا الجاد والمستمر بترسيخ إمارة أبوظبي كمركز عالمي لخدمات حلول الطاقة».

وتتصدر شركة الإنشاءات البترولية الوطنية مشهد دعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتؤكد عبر المشاريع المعقدة التي تتولى تنفيذها على الإمكانات الرفيعة لفريق عملها المتنوع من المواطنين الإماراتيين والكوادر العالمية. وقد جاء هذا التصنيف المرموق ليمثل ثمرة جهود الشركة ومثابرتها على تعزيز شراكاتها والاستثمار في حلول البنية التحتية الجديدة والمتقدمة والتقنيات السباقة، والتزامها بعقلية عمل تضع الحلول الرقمية في المقام الأول في إطار سعيها للارتقاء بمعايير خدمة العملاء، والكفاءة التشغيلية، والقدرة الإنتاجية.