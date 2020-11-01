عمليات بيع تضغط على الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

ساهمت عمليات بيع في الضغط على مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، متأثرة بالتراجعات التي شهدتها البورصات العالمية في ظل المخاوف من الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا وكذا ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية.

ومحلياً، تأثرت معدلات التداول بعدم وجود مستجدات واضحة بشأن مسألة تصفية شركة «أرابتك القابضة» ووضع السيولة المحتجزة في السهم الذي تم إيقاف التداول عليه حيث أعلنت الشركة، أمس، أن نتائج الاجتماع السابع لمجلس إدارتها، والذي عقد في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 28 أكتوبر تمثلت في متابعة المجلس سير عمل خطة التصفية ومناقشة الاستراتيجية المتبعة للمضي قدماً.

وكانت محصلة التعاملات في أسواق أبوظبي ودبي، أمس، انخفاض القيمة السوقية بنحو 7.19 مليار درهم، مع انخفاض ملموس في قيمة التداولات الإجمالية إلى 483.49 مليون درهم بعد تداول 155.26 مليون سهم خلال 3888 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الحمراء عند مستوى 4634.5 نقطة خاسراً 25.5 نقطة ومتراجعاً عن مستوى 4700 نقطة، في حين انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.62% ليخسر 35.4 نقطة ويغلق عند 2152.4 نقطة.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 5.44 مليار درهم لتبلغ 694.82 مليار درهم، وصاحب ذلك انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.75 مليار درهم إلى 307.5 مليار درهم مع تراجع شهية التداول النشط لدى غالبية المستثمرين.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 409.41 مليون درهم بعد تداول 81.43 مليون سهم، خلال تنفيذ 2308 صفقات.

وتصدر «الدار العقارية» الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث حجم التداولات بنحو 37.2 مليون سهم، تلاه «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بحجم تداولات 8.9 مليون سهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 8.1 مليون سهم، وجاء «أبوظبي الأول» رابعاً بحجم تداولات 7.9 مليون سهم، وتلاه «أغذية» بتداول 5.1 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 98.9 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 90.54 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بقيمة تداول 90.51 مليون درهم، وجاء «أبوظبي التجاري» رابعاً بنحو 47.29 مليون درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتوزيع» بنحو 29.98 مليون درهم.

وجاء انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، بدعم من انخفاض أسهم نشطة وأهمها «الدار العقارية» بنسبة 1.46%، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة انخفاض 0.52% و«أبوظبي التجاري» بنسبة 2% و«ريم» بنسبة 4.35%، فيما حققت أسهم نشطة أخرى ارتفاعات ومنها «العالمية القابضة» بنسبة 2.45% و«أغذية» بنسبة 0.24%.

وانخفضت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي بشكل ملحوظ عن آخر جلسة تداول، حيث بلغت 74مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 73.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1580 صفقة.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي إغلاق المؤشر العام على انخفاض، تفاعلاً مع هبوط أسهم 25 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 4 شركات فقط.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 25.8 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 13 مليون درهم.

وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 31.3 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 9.9 مليون سهم، ثم «الإثمار القابضة» بتداول 4.4 مليون سهم.

ولعبت الأسهم القيادية دوراً رئيساً في تراجع مؤشر وأداء السوق وخاصة أسهم مجموعة «إعمار» حيث انخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.99% ليغلق عند سعر 2.59 درهم، وانخفض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.63% إلى 2.22 درهم، وتراجع سهم «إعمار مولز» بنسبة 2.7% ليسجل 1.44 درهم، وساعدت أسهم نشطة أخرى في انخفاض المؤشر ومنها «دبي الإسلامي» بنسبة 1.68% و«الإثمار القابضة» بنسبة 2.5%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.68%.