الظاهري رئيساً تنفيذياً لـ«أبوظبي المالي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تعيين سعيد حمد عبيد الظاهري في منصب الرئيس التنفيذي.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «سيكون للظاهري دور رئيس في تنفيذ أهداف السوق الاستراتيجية، والإشراف على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه السوق في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي وتعزيز سوق رأس المال».

وقال الظاهري إنه «يتطلع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق وترسيخ مكانته الرائدة، ليكون في مقدمة الأسواق المالية الأكثر تميزاً ومواكبة لتطلعات المتعاملين، مدعوماً بالتوجيه القيادي من قبل مجلس الإدارة، وبدعم فريق العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتعاملين، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية».